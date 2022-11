César Franck, émouvant romantique – 4e volet La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée, 10 janvier 2023, Noisiel.

Tarifs : 10 € buissonnier / 18 € plein / 14 € réduit / 10 € étudiant, lycéen et collégien / 4 € enfant

Des Equilibres vous invite à découvrir le dernier volet de son Intégrale de la musique de chambre de C Franck avec le Quatuor à cordes en ré majeur et le Quintette pour piano et cordes en fa mineur handicap moteur;handicap visuel mi;vi

La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée Allée de la Ferme 77186 Noisiel Noisiel 77186 Seine-et-Marne Île-de-France

A l’occasion des deux-cents ans de la naissance de César Franck, l’ensemble Des Equilibres célèbre cet anniversaire en mettant en exergue l’intégrale de la musique de chambre pour cordes autour d’une série de quatre concerts.

Il rend ainsi hommage à l’une des très grandes figures de la musique française de la seconde moitié du XIXème siècle. Entre spiritualité et sensualité, son oeuvre a su être, tout à la fois, novatrice, énigmatique, séductrice et puissamment évocatrice.

Pour ce quatrième et dernier volet, les musiciens de l’Ensemble Des Équilibres interprètent deux œuvres de ce compositeur hors pair : le Quatuor à cordes en ré majeur (1889-90) et le Quintette pour piano et cordes en fa mineur (1879).

Programme :

Quatuor à cordes en ré majeur (FWV 9) (1889-1890)

Quintette pour piano et cordes en fa mineur (FWV 7) (1879)

Musiciens

Agnès Pyka, violon / Marie Orenga, second violon / Emmanuel Haratyk, alto / Jérémie Genet, violoncelle / Sandra Chamoux, piano



Photo : Thierry Borredon