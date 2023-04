Week-end Cirque La Ferme du Buisson, 13 mai 2023, Noisiel.

Week-end Cirque 13 et 14 mai La Ferme du Buisson 10 € buissonnier 18 € plein 14 € réduit 10 € étudiant, lycéen et collégien 4 € enfant offre week-end cirque deuxième spectacle (et les suivants) à 5 € 2 € pour les buissonniers

Les artistes de cette édition sont tous en quête…

Dans Ancrage, Modou Fata Touré puise dans ses racines sénégalaises pour trouver sa voie artistique et son ancrage au monde.

Les circassiens de Clan Cabane, liés par l’envie de créer collectivement, construisent et déconstruisent joyeusement pour retrouver leur âme d’enfant.

Avec son spectacle mêlant cirque et danse, 080, Jonathan Guichard explore le mouvement et porte un regard plein de rebondissements sur nos corps.

sam 13 mai

16h Ancrage / Modou Fata Touré, SenCirk

17h30 Clan Cabane / La Contrebande

19h 080 / Jonathan Guichard, Compagnie H.M.G.

dim 14 mai

14h30 Ancrage / Modou Fata Touré, SenCirk

16h Clan Cabane / La Contrebande

17h30 080 / Jonathan Guichard, Compagnie H.M.G.

La Ferme du Buisson Allée de la ferme, 77186 Noisiel

cirque cirque africain