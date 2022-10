Matière(s) première(s) | Compagnie par Terre / Anne Nguyen La Ferme du Buisson, 7 avril 2023, Noisiel.

Matière(s) première(s) | Compagnie par Terre / Anne Nguyen Vendredi 7 avril 2023, 20h45 La Ferme du Buisson

Création 2023

La Ferme du Buisson Allée de la Ferme – 77186 Noisiel Noisiel 77186 Seine-et-Marne Île-de-France

2023 – Durée : 60 min – Tout public

La danse afro, issue du continent africain, fait aujourd’hui vibrer la jeunesse du monde entier. De la rage impuissante aux prières pour les ancêtres, de la reconstruction d’identités bafouées à la nécessité viscérale de danser pour ne pas se soumettre, six corps se rassemblent pour exorciser leurs démons. Les mouvements des danseurs font explicitement référence à la colonisation, à l’esclavage, aux mécanismes de domination culturelle et mentale, à la violence militaire et au pillage des ressources, nous amenant à questionner les rapports de force sur lesquels reposent les relations entre l’Afrique et l’Occident.

Chorégraphie : Anne Nguyen

In terprètes : 6 danseurs (3 femmes et 3 hommes – en cours)

Conseil artistique : Didier Boko

Coproductions : La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne ; Théâtre Molière -> Sète scène nationale archipel de Thau ; L’Auditorium Seynod ; Théâtre de Chevilly-Larue ; Centre de la danse de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise.

Soutiens : Centre culturel Aragon Triolet d’Orly ; Chaillot – Théâtre national de la Danse ; Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création – Danse de Tremblay-en-France.

La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France, l’aide de la Région Île-de-France au titre de la “Permanence Artistique et Culturelle”, ainsi que l’aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne.

La Compagnie par Terre est associée au Théâtre Molière -> Sète scène nationale archipel de Thau (34), à L’Auditorium Seynod (74) et au Centre d’Art et de Culture de Meudon (92) en 2022/2023.

