3 jours de festival avec des longs métrages, des courts métrages et des séances spéciales consacrées à des cinéastes emblématiques. Mais aussi débats, ateliers, expositions, dégustations culinaires…

Fort du succès de sa première édition et seul du genre en France, le festival Si loin, si proche revient pour faire vivre le cinéma de la Ferme du Buisson aux rythmes des créations cambodgiennes, laotiennes et vietnamiennes.

Illustrant la vitalité et la diversité des cinémas de ces trois pays, la Ferme du Buisson présente des dizaines de films (documentaires, fictions, animations, etc. en version originale sous-titrée), majoritairement inédits en France et en présence de leurs auteurs. Ils sont réunis en plusieurs sections : Longue vue propose un panorama de la création récente de longs métrages, Vue sur courts met en avant les courts métrages et les Séances spéciales sont consacrées à des cinéastes emblématiques.

Projections mais aussi débats, expositions, animations, dégustations culinaires, musiques, participation d’associations locales… sont au menu de ces rencontres des cinémas du Cambodge, Laos et Vietnam.

Paris-Vallée de la Marne, Cambodge, Laos, Vietnam : si loin, si proches !

