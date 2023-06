Balade à la Ferme du Bourdicou La Ferme du Bourdicou Duravel, 17 juin 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Venez découvrir les animaux de la ferme qui s’efforce d’être autosuffisante.

Nombre de places limité à 10 personnes. Réservation obligatoire par mail: lafermedubourdicou@gmail.com.

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 16:00:00. 7 EUR.

La Ferme du Bourdicou

Duravel 46700 Lot Occitanie



Come and discover the animals on the farm, which strives to be self-sufficient.

Places limited to 10 people. Reservations required by e-mail: lafermedubourdicou@gmail.com

Venga a descubrir los animales de la granja, que se esfuerza por ser autosuficiente.

Plazas limitadas a 10 personas. Reserva obligatoria por correo electrónico: lafermedubourdicou@gmail.com

Lernen Sie die Tiere auf dem Bauernhof kennen, der sich bemüht, sich selbst zu versorgen.

Die Anzahl der Plätze ist auf 10 Personen begrenzt. Reservierung per E-Mail erforderlich: lafermedubourdicou@gmail.com

Mise à jour le 2023-06-02 par OT CVL Vignoble