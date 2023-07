Stage théâtre CULTURE CLUB La Ferme du Bonheur Nanterre, 21 août 2023, Nanterre.

Stage théâtre CULTURE CLUB 21 août – 21 septembre La Ferme du Bonheur Gratuit , sur inscription de préférence, mais ça reste ouvert

Dans le cadre de sa future création CULTURE CLUB

la compagnie Cette Cie Là

organise une semaine de rencontres

du 21 au 26 aout

à LA FERME DU BOHNEUR

220 Av. de la République, 92000 Nanterre

CULTURE CLUB est programmé dans le cadre de « L’été Culturel » avec le soutien de la DRAC ile de France et est ouvert à tous !

Ce moment de rencontre comprend deux options, compatibles l’une avec l’autre.

Des interviews, ou nous questionnerons les cultures. La tienne, la mienne, la nôtre, la leur

Une partie de théâtre ou nous travaillerons sur les cultures artistiques et sportives .

CULTURE CLUB, c’est une collision entre l’univers d’Haruki Murakami, de ses écrits

sur la course et les questionnements des sportifs – Autoportrait de l’auteur en coureur

de fond – et de plusieurs écrits de philosophes sur le sport, la machine et la société.

S’interroger de manière ludique.

Présentation publique à l’issue de la période de stage

Renseignements

cettecompagniela@gmail.com

La Ferme du Bonheur 220 avenue de la République 92000 Nanterre
cettecompagniela@gmail.com
http://www.lafermedubonheur.fr/
RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre-Université, Sortie souterraine ; traverser la Fac – Allée de l'Université ; longer la Palissade des Poètes avec des cirques derrière, des vignes devant. Soudain : une porte en bois, une cloche en bronze ! Sonner… Entrer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-21T16:00:00+02:00

2023-09-21T10:00:00+02:00 – 2023-09-21T16:00:00+02:00

©cetteciela