Travaux dominicaux d’Agropoésie au Champ de la Garde La Ferme du bonheur Nanterre, 2 juillet 2023, Nanterre.

Travaux dominicaux d’Agropoésie au Champ de la Garde 2 juillet – 27 août, les dimanches La Ferme du bonheur

Tirer-Pousser-Porter-Piocher-Tirer-Pousser-Porter-Piocher-Tirer-Pousser-Porter-Piocher…

CONSTRUIRE !!!

Venez participer aux travaux agricoles du moment et à la préparation de nos activités à la Ferme du Bonheur et au Champ de la Garde, friche de quatre hectares que l’association embellit-dépollue-ressuscite depuis 2008. Contribuez à la « Fabrique du P.R.É » (Parc Rural Expérimental) à Nanterre.

Au programme selon les besoins : défrichage, taille, désherbage, création de haies sèches, plantations, semis, arrosage, petites constructions, entretien, nettoyage, aménagements, …

La Ferme du bonheur 220 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 24 51 24 http://www.lafermedubonheur.fr/ Fondée l’hiver 1992 / 1993 par Roger des Prés, la Ferme du Bonheur régie par une association loi 1901, installée sur le flanc de l’Université Paris X Nanterre, est une « zone franche » : lieu ouvert, elle accueille à la même table et indifféremment les publics avertis et les exclus ; elle pratique avec la même exigence la culture sous toutes ses formes : théâtre, musique, danse, cinéma, arts plastiques, la gastronomie, l’agriculture expérimentale, la recherche scientifique, l’action sociale, la pédagogie et la formation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:30:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

2023-08-27T14:30:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

jardin champ