La Ferme du bois Madame (9 à 11 ans) 19 – 23 juillet 2021 La ferme du Bois Madame

30 à 80 € suivant le QF

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La ferme du Bois Madame Grézillé 49320 Grézillé Gennes-Val-de-Loire 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

La plupart des activités proposées sur cette colonie est en lien direct avec la découverte de la nature et de la découverte culturel. Des temps « à vos cartables » et des ateliers auront lieu pour développer l’intérêt des enfants pour le savoir et renforcer leurs compétences scolaires. Des micros reportages se feront par petit groupe d’enfants pour aborder les différents outils de communication. Des ateliers auront lieu lors de la journée autour de la lecture et de l’écriture, la géographie, les mathématiques et les sciences par diverses activités basées sur des expériences afin de mieux comprendre le monde dans lequel on vit.

L’équipe d’animateurs aura sa place pour enrichir les colonies de leurs compétences. Je pense à Lisa Barré qui est actuellement en formation pour devenir enseignante qui pourra apporter des idées d’ateliers pour pouvoir apprendre en s’amusant !

Priorité : Découverte de la Nature, de la Culture et de l’alimentation

Découverte d’une ferme Bio, des animaux qui se trouvent sur place et en visite libre

Une balade inoubliable sur la Loire, fleuve royal inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, au cœur du Parc naturel régional et site naturel protégé par NATURA 2000. Naviguez sur « Mademoiselle », répliques de bateau traditionnelles du XVIIIe siècle, bateaux d’intérêts patrimoniaux et rencontrez vos capitaines Emilie ou Vincent passionné de Loire depuis leur plus jeune âge, ils se feront un plaisir de vous raconter l’histoire de la batellerie, de la flore et de la faune et admirez l’escale migratoire de nombreux oiseaux.

Un espace boisé à deux pas des tentes pour la construction de cabane sur les temps libres

Une sortie accrobranches sera proposé

Une demi-journée sur Saumur pour une balade/orientation pour aller à la découverte du patrimoine Saumurois…

Je vois le centre de vacances comme une micro-société où chacun à sa place, ses envies, ses idées ; où tout le monde est libre de donner son avis ; où aucune discrimination et violence ne doivent être tolérées ; où le dialogue sera privilégié. J’aurai l’occasion d’en discuter avec vous durant la réunion de préparation en m’appuyant sur la Convention des Droits des Jeunes.

Je souhaite orienter notre démarche pédagogique sur les notions de citoyenneté, de responsabilité et de respect.

Il sera réalisé des reportages par les enfants sur leurs vacances qui seront mis en ligne sur notre site du Centre Socioculturel.



