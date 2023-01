Tristan, Yseult et Cie – Festival Contes et légendes La Ferme du bocquiau Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord

Tristan, Yseult et Cie – Festival Contes et légendes La Ferme du bocquiau, 16 février 2023, Haubourdin. Tristan, Yseult et Cie – Festival Contes et légendes Jeudi 16 février, 17h00 La Ferme du bocquiau

Venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult… Une version fidèle, mais néanmoins déjantée, du mythe médiéval ! handicap moteur mi La Ferme du bocquiau rue du bocquiau 59320 HAUBOURDIN Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://www.haubourdin.fr/spectacle/tristan-yseult-cie-conte-festival-contes-legendes/”}] Tristan, Yseult et Cie dans le cadre du Festival Contes et légendes le Jeudi 16 février 2023 à 17h00 à la ferme du bocquiau. Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ? Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ? Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ? Et plus que tout, les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?

Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent. Une version fidèle, mais néanmoins déjantée, du mythe médiéval !

Tout public à partir de 10 ans. Tarifs :

Normal : 8 €

Tarif réduit (étudiants, – de 18ans, + de 65ans, demandeurs d’emploi) : 6 €

Enfant de moins de 6 ans : 4 € Écriture et interprétation : Tony Harvard Dans le cadre du Festival Contes et Légendes de la Ville de Marcq-en-Baroeul Lien billetterie : https://www.haubourdin.fr/spectacle/tristan-yseult-cie-conte-festival-contes-legendes/

