Soirée karaoké La Ferme du Bignon Saint-Denis-sur-Huisne, 17 novembre 2023, Saint-Denis-sur-Huisne.

Saint-Denis-sur-Huisne,Orne

L’association Cass’N’Roll organise une soirée karaoké à la Ferme du Bignon.

Les soirées à thème continuent avec pour le mois de novembre comme défi de venir avec un objet et/ou un vêtement de couleur jaune.

Restauration sur place

Réservation conseillée.

2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . .

La Ferme du Bignon Le Bignon

Saint-Denis-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



The Cass’N’Roll association organizes a karaoke evening at the Ferme du Bignon.

The theme evenings continue, with the challenge for November being to come up with a yellow object and/or item of clothing.

Catering on site

Reservations recommended

La asociación Cass’N’Roll organiza una velada de karaoke en la Ferme du Bignon.

Continúan las veladas temáticas. El reto de noviembre consiste en inventar un objeto o una prenda de color amarillo.

Catering in situ

Se recomienda reservar

Der Verein Cass’N’Roll organisiert einen Karaoke-Abend in der Ferme du Bignon.

Die Themenabende werden fortgesetzt, wobei für den Monat November die Herausforderung besteht, mit einem Gegenstand und/oder einem Kleidungsstück in der Farbe Gelb zu kommen.

Verpflegung vor Ort

Reservierung empfohlen

