Concert d’Armonia La ferme d’Illats Cérons, 27 août 2023, Cérons.

Cérons,Gironde

Concert à la guinguette de la Ferme d’Illats.

Restauration sur place des produits de la ferme..

2023-08-27

La ferme d’Illats

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert at the guinguette de la Ferme d’Illats.

On-site catering of farm produce.

Concierto en la « guinguette » de la granja Illats.

Catering in situ con productos de la granja.

Konzert in der Guinguette de la Ferme d’Illats.

Verpflegung vor Ort mit Produkten des Bauernhofs.

