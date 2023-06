Une journée à la ferme La Ferme des Tabliers Crayssac, 1 juillet 2023, Crayssac.

Crayssac,Lot

La Roudoulette vous convie à une journée d’animations pour les petits et les grands, à la Ferme des Tabliers. Une journée conviviale avec plein de jolies choses..

2023-07-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-01 23:00:00. EUR.

La Ferme des Tabliers

Crayssac 46150 Lot Occitanie



La Roudoulette invites you to a day of entertainment for young and old, at the Ferme des Tabliers. A convivial day with lots of pretty things.

La Roudoulette le invita a un día de entretenimiento para grandes y pequeños en la Ferme des Tabliers. Será un día divertido lleno de cosas bonitas.

La Roudoulette lädt Sie zu einem Tag mit Animationen für Groß und Klein auf der Ferme des Tabliers ein. Ein geselliger Tag mit vielen schönen Dingen.

