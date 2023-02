Découverte des rapaces nocturnes locaux (et de la ferme) La Ferme des Prés Verts Noyal-Châtillon-sur-Seiche Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Découverte des rapaces nocturnes locaux (et de la ferme) Samedi 4 mars, 16h30 La Ferme des Prés Verts

Animations gratuites mais sur réservation

Venez découvrir les capacités fabuleuses des rapaces nocturnes à travers diverses animations: diaporama sonore, exposition, jeux,.. La Ferme des Prés Verts Noyal Chatillon sur seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine Bretagne De 16h00 à 18h30 Visites guidées à la découverte des habitats naturels des chouettes et hiboux + recherche des silhouettes des rapaces nocturnes

Visite commentée de la ferme par les associés de la Ferme (au fil de l’eau) et traite des vaches à partir de 17h00

Exposition plumes de nuits

Ateliers coloriage entre 18h30 et 20h00

Possibilité de pique-niquer pour les participants qui le souhaitent (mise à disposition de tables et de bancs dans un hangar) A partir de 20h00 (fin des animations vers 22h00) Présentation sur diaporama des rapaces nocturnes

Balade nocturne pour écouter et peut-être observer chouettes et hiboux !

