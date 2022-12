Entre « Terre et Mer » la ferme des parfums tigny noyelles, 18 juillet 2022, Surques.

Entre « Terre et Mer » 18 – 22 juillet la ferme des parfums tigny noyelles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif ii;mi;vi;hi

la ferme des parfums tigny noyelles 62180 Surques 62850 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Soucieux de répondre aux besoins et attentes de chacun des enfants et adolescent que nous accueillons, en respectant leur rythme, nous défendons la qualité de la vie en collectivité, la notion de respect et les valeurs morales.

Nous souhaitons permettre à chacun de vivre un séjour épanouissant en lui assurant une « sécurité affective » et en lui permettant une quête vers l’autonomie.

Objectifs du séjour :

– Découverte des modes de vie sociale et de la vie en collectivité.

– Découverte de l’environnement.

– Découverte culturelle.

– Aider au divertissement.

– Aider à la séparation.

– Favoriser le développement des capacités des jeunes (motricité générale et motricité fine, curiosité,…).

– Favoriser l’autonomie dans les actes et dans les choix.

Nous souhaitons travailler et développer :

– Les compétences d’écriture, de vocabulaire à travers des moments de lecture avec une orthophoniste ;

– Des compétences géométriques (géogebra) et mathématiques avec un ergothérapeute ;

– Le lien social, l’autonomie, la vie en collectivité et la citoyenneté par une éducatrice et éducateur spécialisées ;

– Sensibiliser les jeunes au développement durable et à l’environnement qui l’entoure ;

– Les compétences en mathématique, de sécurité, d’hygiène, motricité fine lors d’atelier cuisine ;

– Le sens critique et leur créativité ;

– Favoriser l’estime de soi et la liberté d’expression que ce soit à l’oral ou à l’écrit ;

– A travers des ateliers cuisines, calcul des proportions, découverte de nouvelles saveurs et des produits locaux, des pratiques agricoles et de l’environnement.

– Au travers des activités, travailler l’orientation géographique, la sécurité routière, le code de la route.

– Découverte des jardins, des potagers et des différentes variétés de fleurs. Une approche des notions météorologie.

– Travailler autour de l’autogestion et l’autodétermination de chaque enfant.

Pour certains jeunes, c’est une première découverte de la vie en collectivité et d’un séjour « sans les parents ». Afin de favoriser l’envie et le bien-être, ce séjour sera encadré par une équipe de professionnels engagés. Elle sera composée des acteurs qui accompagnent vos enfants tout au long de l’année, et sont par conséquent sensibilisés, habitués et en capacité de gérer un séjour en étant attentifs aux divers demandes et besoins de chacun.

Un séjour comme celui-ci, permettra aux jeunes de s’essayer au « vivre ensemble », à partager la chambre avec les camarades (chambres non-mixtes), partager un repas, faire les activités en groupe, etc. Chacun des jeunes devra respecter l’autre dans sa façon de faire et d’être, dans son mode de vie, dans ses habitudes, et surtout dans ses choix.

Dans la gestion du « faire seul », nous mettrons en avant les capacités de chacun et nous impliquerons également les jeunes entre eux, par des gestes simples comme l’entre aide. Cette notion d’entre aide est souvent naturelle et spontanée, à nous de l’observer, de la stimuler et de la valoriser.

Les valeurs éducatives que nous portons :

Autonomie :

Elle est indispensable au devenir de l’être dans la société. L’enfant évolue en prenant conscience de soi, de ses capacités et de ses potentialités. L’éducateur, par son rôle éducatif et l’ensemble des rééducateurs aident l’enfant à grandir et à s’autonomiser. Il est un« modèle ».

Communication :

L’équipe est à l’écoute des besoins individuels de chaque enfant. Elle le met aussi en situation l’apprendre à écouter, parler, faire parler dans un climat d’acceptation de l’autre et des différences.

Maitrise de soi :

L’adulte aide l’enfant à prendre de la distance par rapport à l’évènement, à choisir et à concrétiser son choix : ce sont des ressources précieuses pour l’épanouissement personnel.

Citoyenneté : Vivre en groupe c’est apprendre la vie en société. Le partage, la solidarité, la loyauté, la pondération constitueront le climat humain fondamental de l’ensemble des activités.

Sensibilisation à l’environnement : Par sa situation en pleine nature, le gîte proposera des activités de découverte et d’apprentissage de la nature : Vivre avec son environnement, le connaitre, s’y adapter, le respecter.

Les moyens qui devront être mis en œuvre :

La sécurité d’abord :

Le gîte est conforme et respecte les normes en vigueur concernant l’accueil d’enfants, (affilié jeunesse et sport). Il veille à mettre en œuvre les moyens pour l’accessibilité pour tous.

Infrastructure adaptée à l’enfant :

Ils circulent librement entre les différents lieux. L’aménagement du gîte favorise les activités : atelier nature (lieu de randonnée), atelier vélo, mer proche, grand espaces verts, atelier cuisine,

Une équipe pluridisciplinaire qui connait les enfants.

Utilisation des méthodes de pédagogie active :

« Apprendre en faisant » permet à l’enfant de s’impliquer, de trouver sa place, de stimuler sa curiosité, sa créativité. L’écoute, la communication non violente, la médiation, l’interactivité sont les outils qui seront couramment pratiqués. Des activités ludiques et éducatives : L’équipe met en place les conditions pour permettre à l’enfant d’apprendre, comprendre, s’adapter en s’amusant

Liste des partenaires impliqués / à impliquer

– Les guides natures et garde pêche ;

– moniteur sportif (équitation, char à voile, …) ;

– l’équipe du service ayant la fonction d’ergothérapeute, orthophoniste, éducateur spécialisé ;

– office du tourisme ;

– diététicien ;

– service de santé environnant.

Le lieu choisi :

Le gîte des parfums situé à Tigny Noyelle, à 1h15 de Saint Omer entre Berck et Fort-Mahon.

Tigny Noyelle petite commune, du haut de France, le gîte est entouré d’hectares de verdures, La commune abrite une zone humide remarquable, d’intérêt régional et national2 notamment comme halte migratoire pour les oiseaux. Il se situe au cœur de la basse vallée de l’Authie.

Le gîte est accessible aux Personnes à mobilité réduite, l’espace étant suffisamment grand ce qui est permet à chaque jeune d’avoir son espace.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T11:00:00+02:00

2022-07-22T17:30:00+02:00

APF France handicap SESSAD62 de St Omer