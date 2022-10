La ferme des ombres fête halloween Le Sourd Le Sourd Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Le Sourd 9 9 9 La Ferme des Ombres fête Halloween avec des ateliers créatifs, une mini ferme, un concours d’épouvantails, jus de citrouille, une promenade chasse aux fantômes et une promenade en poussettes à chèvre. Venez déguisés ! Temps forts :

Les 29 et 31 octobre : contes et croyances d’halloween à 17h L’activité en poussettes à chèvre est réservée aux enfants de moins de 20 kilos.

Uniquement sur réservation ! lafermedesombres@outlook.fr +33 7 89 35 85 33 Le Sourd

