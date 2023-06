Séjour à la ferme des Oliviers la ferme des oliviers Valencisse, 31 juillet 2023, Valencisse.

Séjour à la ferme des Oliviers 31 juillet – 4 août la ferme des oliviers Entre 0-800 : 95€

Entre 801- 115 : 115€

Entre 1151- 1500 : 135€

Entre 1301-9999: 170€

La ferme des Oliviers est un refuge pour animaux, aussi variés que des lamas, des vaches, des cerfs, des dromadaires, des chevaux, des wallabys, … L’idée de ce séjour est d’évoluer en pleine nature. Les enfants apprendront à observer avec tous leurs sens et à prendre soin de la vie qui les entoures : nourrissage et soins de certains pensionnaires, apprendre à contenir des petits animaux, randonnée entre les différents espaces naturels protégés pour travailler sur les sens, échanges sur la protection animale. Hébergement sous tente.

la ferme des oliviers impasse des renardières, Molineuf, 41190 Valencisse 41190 Molineuf Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.asso-puzzle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0247941200 »}, {« type »: « email », « value »: « enfance@asso-puzzle.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T16:59:00+02:00

animaux nature