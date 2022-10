Découverte de la ferme et de l’agriculture locale La Ferme des Frères d’Armes Saint-Escobille Catégories d’évènement: Essonne

Découverte de la ferme et de l’agriculture locale La Ferme des Frères d’Armes, 20 octobre 2022, Saint-Escobille. Découverte de la ferme et de l’agriculture locale Jeudi 20 octobre, 10h00 La Ferme des Frères d’Armes La découverte de la ferme, de la nature et du compost La Ferme des Frères d’Armes 91410 Saint Escobille Saint-Escobille 91410 Essonne Île-de-France Durant toute une journée, les élèves de 2 classes de l’Ecole Maternelle Gambetta de Massy (labellisée école démarche développement durable) vont découvrir l’univers de la ferme et ses activités, au programme :

3 ateliers ludiques en petits groupes

1 activité de 2 km autour de la ferme en promenade avec un jeu conté sur smartphone

1 activité dans la ferme pour découvrir la ferme et le compost

1 activité en salle avec le partenaire de la MSA

2022-10-20T10:00:00+02:00

2022-10-20T10:30:00+02:00

