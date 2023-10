Atelier d’écriture créative La Ferme des Flottes Cherbourg-en-Cotentin, 15 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Dans cet atelier il n’y a ni méthode juste un désir de trouver le plaisir d’écrire.

– À partir de jeux vous disposez d’un temps individuel d’écriture et serez invité(e) à entrer dans l’écriture par l’invention d’un personnage, d’une situation.

Ensuite il y aura les lectures de vos textes produits.

– 1 thème par trimestre pour la création d’un texte qui sera publié dans un livre collectif. (Vous recevez en cadeau un recueil collectif)

Tous les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois à 18h30 jusqu’à 20h30

106 € par an + 20 € (adhésion)

Renseignements et inscription : La Ferme des Flottes – 0233222450 – clt.fermedesflottes@sfr.fr.

2023-11-15 18:30:00 fin : 2023-11-15 20:30:00. .

La Ferme des Flottes Rue des Alliés

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



In this workshop there is no method, just a desire to find the pleasure of writing.

– Starting with games, you’ll have individual writing time, and will be invited to start writing by inventing a character or a situation.

Afterwards, you’ll be invited to read the texts you’ve produced.

– 1 theme per quarter for the creation of a text to be published in a collective book. (You’ll receive a collective book as a gift)

Every 1st and 3rd Wednesday of the month at 6:30 p.m. to 8:30 p.m

106 ? per year + 20 ? (membership)

Information and registration: La Ferme des Flottes ? 0233222450 – clt.fermedesflottes@sfr.fr

En este taller no hay método, sólo ganas de encontrar el placer de escribir.

– Empezando con juegos, tendrás un tiempo de escritura individual y se te invitará a empezar a escribir inventando un personaje o una situación.

A continuación, se leerán los textos producidos.

– 1 tema por trimestre para la creación de un texto que se publicará en un libro colectivo. (Recibirás una colección colectiva de regalo)

Todos los 1er y 3er miércoles de cada mes a las 18h30 hasta las 20h30

106 € al año + 20 € (adhesión)

Información e inscripciones: La Ferme des Flottes ? 0233222450 – clt.fermedesflottes@sfr.fr

In diesem Workshop gibt es keine Methoden, sondern nur den Wunsch, Freude am Schreiben zu finden.

– Ab den Spielen haben Sie eine individuelle Schreibzeit und werden eingeladen, durch die Erfindung einer Figur oder einer Situation in das Schreiben einzusteigen.

Anschließend gibt es Lesungen Ihrer produzierten Texte.

– 1 Thema pro Quartal für die Erstellung eines Textes, der in einem gemeinsamen Buch veröffentlicht wird. (Sie erhalten ein kollektives Sammelwerk als Geschenk)

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr

106 ? pro Jahr + 20 ? (Mitgliedschaft)

Informationen und Anmeldung: La Ferme des Flottes ? 0233222450 – clt.fermedesflottes@sfr.fr

