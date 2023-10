Quelle gestion de l’eau en Gironde demain dans un contexte de raréfaction de la ressource La ferme des Filles Captieux, 14 novembre 2023, Captieux.

Captieux,Gironde

Quelle gestion de l’eau en Gironde demain, dans un contexte de raréfaction de la ressource ? Venez explorer cette problématique avec Pierre Becheler hydrogéologue et Pierre-David Boccard paysan béarnais.

Au programme de la journée :

– 9h30 : Accueil

– 10h : Conférence-débat et échanges

– 12h45 : Repas partagé : auberge espagnole !

– 13h45 : Visite de « La Ferme des Filles »

Inscription obligatoire avant le 7 novembre !.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 14:30:00. EUR.

La ferme des Filles Lieu dit Marahan

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



How will water be managed in Gironde in the future, as resources become increasingly scarce? Come and explore this issue with hydrogeologist Pierre Becheler and Béarn farmer Pierre-David Boccard.

Program for the day:

– 9:30am: Welcome

– 10am: Conference-debate and discussion

– 12:45 p.m.: Shared meal: auberge espagnole!

– 1:45pm: Visit to « La Ferme des Filles »

Registration required before November 7!

¿Cómo se gestionará el agua en la Gironda en el futuro, cuando los recursos sean cada vez más escasos? Venga a explorar esta cuestión con Pierre Becheler, hidrogeólogo, y Pierre-David Boccard, agricultor de Béarn.

Programa de la jornada

– 9h30: Bienvenida

– 10h: Conferencia-debate y discusiones

– 12.45 h: Comida compartida: ¡albergue español!

– 13.45 h: Visita a La Ferme des Filles

Inscripción obligatoria antes del 7 de noviembre

Wie soll das Wassermanagement in der Gironde morgen aussehen, wenn die Ressource immer knapper wird? Erforschen Sie diese Problematik mit Pierre Becheler, Hydrogeologe, und Pierre-David Boccard, Bauer aus dem Béarn.

Das Programm des Tages :

– 9.30 Uhr: Begrüßung

– 10 Uhr: Vortrag mit Diskussion und Austausch

– 12.45 Uhr: Gemeinsames Essen: Auberge espagnole!

– 13.45 Uhr: Besuch von « La Ferme des Filles » (Mädchenbauernhof)

Anmeldung bis zum 7. November erforderlich!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT du Bazadais