Tropical October Farmerz La ferme des filles Captieux, 28 octobre 2023, Captieux.

Captieux,Gironde

Le tropical october farmerz revient pour sa 3ème édition à la Ferme des filles le samedi 28 octobre ! Sortez vos plus belles chemises à fleurs et vos chapeaux de pailles pour une soirée spéciale « Full Moon Party » !

Au programme de cette soirée :

Profitez d’un repas ambiancé à partir de 19h (réservation conseillé) et d’un tas de concerts à partir de 21h avec Zocco Baia, Slowfest Orchestra et Dj Eddie « Dit » le chat !

Sur place vous retrouverez également Point à la ligne tatoo qui proposera des tatoo flashs et pour les enfants des histoires contées vous serons proposés..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

La ferme des filles Lieu-dit Maharans

Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The tropical october farmerz returns for its 3rd edition at La Ferme des filles on Saturday, October 28! Get out your best floral shirts and straw hats for a special « Full Moon Party » evening!

On the program:

Enjoy a lively meal from 7pm (reservations recommended) and a host of concerts from 9pm with Zocco Baia, Slowfest Orchestra and Dj Eddie « Dit » le chat!

You’ll also find Point à la ligne tatoo offering flash tattoos, and storytelling for children.

El farmerz tropical de octubre vuelve en su 3ª edición a La Ferme des filles el sábado 28 de octubre ¡Saca tus mejores camisas de flores y sombreros de paja para una « Full Moon Party » especial!

El programa de la velada incluye

A partir de las 19:00 h, cena con ambiente (se recomienda reservar) y, a partir de las 21:00 h, música en directo con Zocco Baia, Slowfest Orchestra y Dj Eddie ‘Dit’ le chat

Además, Point à la ligne tatoo ofrecerá tatuajes flash y cuentacuentos para los niños.

Der tropical october farmerz kehrt am Samstag, dem 28. Oktober, zu seiner dritten Ausgabe auf die Mädchenfarm zurück! Holen Sie Ihre schönsten geblümten Hemden und Strohhüte für einen besonderen Abend mit « Full Moon Party » heraus!

Auf dem Programm dieses Abends stehen:

Genießen Sie ab 19 Uhr ein stimmungsvolles Essen (Reservierung empfohlen) und ab 21 Uhr jede Menge Live-Musik mit Zocco Baia, Slowfest Orchestra und Dj Eddie « Dit » le chat!

Vor Ort finden Sie auch Point à la ligne tatoo, der Tattoo-Blitze anbietet, und für Kinder werden Märchen erzählt.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Bazadais