Gironde cinéma plein air La Ferme des Filles Captieux, 26 août 2023, Captieux. cinéma plein air Samedi 26 août, 19h00 La Ferme des Filles adhésion 5€ adulte / gratuit -18ans 19h – ouverture des portes : buvette et restauration (assiette estivale concotée par La Terrasse de la Ferme)

21h – projection film GAGARINE (un film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh)

23h- Observation astronomique du ciel avec le club astronomique de Saucats La Ferme des Filles Lieu-dit Marahans, 33840 Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T19:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

