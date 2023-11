Noël à la Ferme des Epis La Ferme des Epis Ouffières, 2 décembre 2023, Ouffières.

Ouffières,Calvados

Nous sommes super heureuses de vous annoncer la 2ème édition de notre marché de Noël en intérieur au chaud le samedi 2 et le dimanche 3 décembre !!

Nous voulons vous mettre des paillettes plein les yeux !!

Voici le programme de foliiie du week-end :

– Vente de produits artisanaux (bijoux, bougies, produits alimentaires…) avec 25 artisants locaux.

– Ateliers créatifs : 4 ateliers de décorations de Noël par jour avec @lilicreazd ✂️.

(10 euros par personne, durée 1h30).

– Ateliers culinaires : 4 ateliers de création de sablés de Noël par jour avec @bhbg.patisserie .

(10 euros par personne, durée 1h30)

– Ateliers couronnes de Noël: 4 ateliers par jour pour créer sa couronne en famille avec @elvengardenflower.

( 30 euros par couronne maximum 4 personnes, durée 1h30).

– Ateliers petits gâteaux de Noël : 2 ateliers le dimanche après-midi avec @poppapetitsgateaux .

(10 euros par personne, durée 1h30).

– Atelier maquillage pour les enfants de 14h à 18h ️ (3 euros par enfant).

– Présence du Père Noël pour prendre des photos avec petits et grands de 16 h à 18 h

– Élection du pull de Noël le plus moche : un accès d’1h30 pour 2 au SPA à gagner ‍♀️.

– Tirage au sort pour gagner un séjour en yourte pour 5 personnes avec petit déjeuner inclus .

– Bar et restauration sur place (crêpes, tartiflette, vin chaud, bières…)

Renseignements et réservations des ateliers :

lafermedesepis.com

☎️ 06 33 85 82 19.

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

La Ferme des Epis Le Grand Aunay

Ouffières 14220 Calvados Normandie



We’re super excited to announce the 2nd edition of our warm indoor Christmas market on Saturday December 2 and Sunday December 3!!? ?

We want to put glitter in your eyes!!?

Here’s the crazy program for the weekend:

– Craft sales (jewelry, candles, food products, etc.) with 25 local artisans ?

– Creative workshops: 4 Christmas decoration workshops a day with @lilicreazd ??.

(10 euros per person, duration 1h30).

– Culinary workshops: 4 Christmas shortbread creation workshops per day with @bhbg.patisserie ?.

(10 euros per person, duration 1h30)

– Christmas wreath workshops: 4 family wreath-making workshops a day with @elvengardenflower.

( 30 euros per wreath maximum 4 people, duration 1h30).

– Christmas cupcake workshops: 2 Sunday afternoon workshops with @poppapetitsgateaux ?

(10 euros per person, duration 1h30).

– Make-up workshop for children from 2pm to 6pm? (3 euros per child).

– Santa Claus on hand to take photos with young and old from 4pm to 6pm ?

– Election of the ugliest Christmas sweater: 1h30 access for 2 to the SPA to be won ????.

– Prize draw to win a yurt stay for 5 people, breakfast included ?

– On-site bar and catering (crêpes, tartiflette, mulled wine, beer, etc.)?

Information and workshop bookings :

?lafermedesepis.com

?? 06 33 85 82 19

Estamos encantados de anunciar la 2ª edición de nuestro cálido mercado navideño cubierto el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre !!! ?

¡¡¡Queremos poner brillo en tus ojos !!!

Aquí está el loco programa para el fin de semana:

– Venta de artesanía (bisutería, velas, alimentación, etc.) con 25 artesanos locales ?

– Talleres creativos: 4 talleres de decoración navideña al día con @lilicreazd?

(10 euros por persona, duración 1h30).

– Talleres culinarios: 4 talleres de creación de mantecados navideños al día con @bhbg.patisserie ?

(10 euros por persona, duración 1h30)

– Talleres de coronas de Navidad: 4 talleres al día para crear una corona en familia con @elvengardenflower.

(30 euros por corona máximo 4 personas, duración 1h30).

– Talleres de cupcakes navideños: 2 talleres los domingos por la tarde con @poppapetitsgateaux ?

(10 euros por persona, duración 1h30).

– Taller de pintura de caras para niños de 14h a 18h ? (3 euros por niño).

– Papá Noel estará presente para hacerse fotos con grandes y pequeños de 16h a 18h ?

– Elección del jersey navideño más feo: se podrá ganar una visita de una hora y media para dos personas al SPA ????.

– Sorteo de una estancia en yurta para 5 personas con desayuno incluido ?

– Bar y catering in situ (crêpes, tartiflette, vino caliente, cerveza, etc.)?

Información y reserva de talleres :

lafermedesepis.com

?? 06 33 85 82 19

Wir sind superglücklich, Ihnen die 2. Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes in warmen Innenräumen am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Dezember anzukündigen!!!?

Wir wollen Ihnen Glitzer in die Augen zaubern!!!?

Hier ist das foliiie Programm für das Wochenende:

– Verkauf von handgefertigten Produkten (Schmuck, Kerzen, Lebensmittel?) mit 25 lokalen Handwerkern ?

– Kreative Workshops: 4 Weihnachtsdekorations-Workshops pro Tag mit @lilicreazd??

(10 Euro pro Person, Dauer 1,5 Stunden).

– Kulinarische Workshops: 4 Workshops zur Herstellung von Weihnachtssablés pro Tag mit @bhbg.patisserie?

(10 Euro pro Person, Dauer 1,5 Stunden)

– Weihnachtskranz-Workshops: 4 Workshops pro Tag, um mit der ganzen Familie einen Kranz zu binden, mit @elvengardenflower.

(30 Euro pro Kranz, maximal 4 Personen, Dauer 1,5 Stunden).

– Workshops für Weihnachtsplätzchen: 2 Workshops am Sonntagnachmittag mit @poppapetitsgateaux?

(10 Euro pro Person, Dauer 1,5 Stunden).

– Schminkworkshop für Kinder von 14 bis 18 Uhr ? (3 Euro pro Kind).

– Der Weihnachtsmann ist von 16 bis 18 Uhr anwesend, um Fotos mit Groß und Klein zu machen ?

– Wahl des hässlichsten Weihnachtspullovers: Zu gewinnen gibt es einen 1,5-stündigen Eintritt für 2 Personen ins SPA ????.

– Verlosung eines Aufenthalts in einer Jurte für 5 Personen mit Frühstück ?

– Bar und Verpflegung vor Ort (Crêpes, Tartiflette, Glühwein, Bier?)?

Informationen und Reservierungen für Workshops:

?lafermedesepis.com

?? 06 33 85 82 19

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Suisse Normande