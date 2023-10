Animations d’halloween avec la Ferme des Epis La Ferme des Epis Ouffières, 20 octobre 2023, Ouffières.

Ouffières,Calvados

Joignez-vous à la fête !

Cette année encore, nous avons pensé à vous pour célébrer Halloween comme il se doit ! Préparez vos costumes les plus effrayants pour assister à nos soirées d’ENFER ! Rendez-vous le vendredi 20 et 27 octobre et le samedi 21 et 28 octobre à partir de 19h jusqu’à 23 h 30 ! Uniquement sur réservation sur notre site web !

Ouverture des portes à 19h avec bar et restauration sur place ( planches charcuteries et fromages, burgers de la mort et frites maisons, bruschettas …)

* Ateliers créatifs et maquillage d’Halloween gratuits de 19h30 à 22h avec lilicrea

* Musique live de 20h30 à 23h :

20/10 Thomas Cappé – 21/10 Hippyloop – 27/10 Thomas Cappé -28/10 Klaps Duo

* Élection du costume le plus terrifiant avec à la clé un terrible cadeau !.

La Ferme des Epis

Ouffières 14220 Calvados Normandie



Join the party!

Once again this year, we’ve got you covered to celebrate Halloween in style! Get your scariest costumes ready for our EVENINGS OF HELL! Join us on Friday, October 20 and 27, and Saturday, October 21 and 28, from 7 p.m. to 11:30 p.m.! Reservations only on our website!

Doors open at 7pm, with bar and on-site catering (charcuterie and cheese boards, death burgers and home fries, bruschettas, etc.)

* Free Halloween make-up and creative workshops from 7.30pm to 10pm with lilicrea

* Live music from 8.30pm to 11pm:

20/10 Thomas Cappé – 21/10 Hippyloop – 27/10 Thomas Cappé -28/10 Klaps Duo

* Election of the most terrifying costume, with a terrible prize at stake!

¡Únete a la fiesta!

Un año más, ¡te tenemos preparado para celebrar Halloween por todo lo alto! Prepara tus disfraces más terroríficos para nuestras ¡NOCHES DEL INFIERNO! Ven el viernes 20 y 27 de octubre y el sábado 21 y 28 de octubre de 19:00 a 23:30 Es necesario reservar en nuestra página web

Las puertas se abren a las 19 h, con bar y catering in situ (tablas de embutidos y quesos, hamburguesas de la muerte y patatas fritas caseras, bruschettas, etc.)

* Talleres gratuitos de maquillaje y creación para Halloween de 19.30 a 22.00 h con lilicrea

* Música en directo de 20.30 a 23.00 h:

20/10 Thomas Cappé – 21/10 Hippyloop – 27/10 Thomas Cappé -28/10 Klaps Duo

* Elección del disfraz más terrorífico, ¡con un terrible premio en juego!

Schließen Sie sich der Party an!

Auch dieses Jahr haben wir wieder an Sie gedacht, um Halloween gebührend zu feiern! Packen Sie Ihre gruseligsten Kostüme ein, um an unseren Höllenpartys teilzunehmen! Wir treffen uns am Freitag, dem 20. und 27. Oktober, sowie am Samstag, dem 21. und 28. Oktober, jeweils von 19 Uhr bis 23.30 Uhr! Nur mit Reservierung auf unserer Website!

Türöffnung um 19 Uhr mit Bar und Verpflegung vor Ort ( Wurst- und Käseplatten, Todesburger und hausgemachte Pommes frites, Bruschettas?)

* Kostenlose kreative Workshops und Halloween-Make-up von 19:30 bis 22:00 Uhr mit lilicrea

* Live-Musik von 20:30 bis 23:00 Uhr :

20/10 Thomas Cappé – 21/10 Hippyloop – 27/10 Thomas Cappé -28/10 Klaps Duo

* Wahl des gruseligsten Kostüms mit einem schrecklichen Geschenk als Preis!

