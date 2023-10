Animations d’halloween avec la Ferme des Epis La Ferme des Epis Ouffières, 20 octobre 2023, Ouffières.

Ouffières,Calvados

Au programme :

* Ateliers créatifs (5 € par enfant) Sur Inscription

Créations d’Halloween avec @lilicrea 10 h – 12 h (5 euros par enfant)

* Une chasse au meurtrier GRATUIT

Un horrible crime a eu lieu à la ferme ! Venez enquêter pour résoudre le mystère et éviter que l’assassin recommence une nouvelle fois … Qui c’est ce sera peut être vous sa prochaine victime ! Récompense sucrée à la clé

* Yourte de l’Horreur 15 € la session de 30 min pour 2 à 6 personnes (à partir de 5 ans) Sur inscription

Entrez dans la yourte si vous êtes des aventuriers pour délivrer la petite clara qui a été capturée ! Vous devrez affronter des épreuves concoctées par le clown déjanté. Mais attention, vous risquez de vous faire enfermer à tout jamais !

* Atelier taille de citrouille 5 €

Nous vous mettons à disposition un petit kit pour faire vos plus affreuses citrouilles en autonomie !

* Contes effrayants (4 € par personne) Sur Inscription

Racontés par d’Isabelle Alfred, le mardi 31 octobre de 21h à 22h

* Concours de la photo de famille la plus terrifiante pour gagner un séjour.

La Ferme des Epis

Ouffières 14220 Calvados Normandie



On the program:

* Creative workshops (5 ? per child) Registration required

Halloween creations with @lilicrea 10 h ? 12 h (5 euros per child)

* A hunt for the murderer FREE

A horrible crime has taken place on the farm! Come and investigate to solve the mystery and prevent the murderer from doing it again? Who knows, you could be his next victim! Sweet reward at stake

* Horror Yurt 15? per 30-minute session for 2 to 6 people (ages 5 and up)

Enter the yurt if you’re adventurous enough to rescue little Clara, who’s been captured! You’ll have to face a series of challenges concocted by the wacky clown. But be careful, you could be locked up forever!

* Pumpkin carving workshop 5?

We’ve put together a little kit so you can make your ugliest pumpkins on your own! ?

* Scary tales (4 ? per person) On registration

Told by Isabelle Alfred, Tuesday October 31, 9-10pm

* Scariest family photo competition to win a holiday

En el programa:

* Talleres creativos (5€ por niño) Inscripción previa

Creaciones de Halloween con @lilicrea 10h ? 12 h (5 € por niño)

* A la caza del asesino GRATIS

¡Un horrible crimen ha tenido lugar en la granja! Ven a investigar para resolver el misterio y evitar que el asesino vuelva a hacerlo? ¡Podrías ser su próxima víctima! Se ofrece una dulce recompensa

* Yurta del Terror 15? por sesión de 30 minutos de 2 a 6 personas (a partir de 5 años) Es necesario inscribirse

Entrad en la yurta si sois aventureros para rescatar a la pequeña Clara, ¡que ha sido capturada! Tendréis que enfrentaros a una serie de retos ideados por el payaso chiflado. Pero ten cuidado, ¡podrías quedar encerrado para siempre!

* ¿Taller de tallado de calabazas 5?

Hemos preparado un pequeño kit para que puedas hacer tú mismo tus calabazas más feas! ?

* Cuentos de miedo (4€ por persona) Previa inscripción

Contado por Isabelle Alfred, martes 31 de octubre, de 9 a 10 de la noche

* Concurso de la foto familiar más terrorífica para ganar unas vacaciones

Auf dem Programm stehen:

* Kreative Workshops (5? pro Kind) Auf Anmeldung

Halloween-Kreationen mit @lilicrea 10 Uhr ? 12 Uhr (5 Euro pro Kind)

* Eine Jagd nach dem Mörder KOSTENLOS!

Auf dem Bauernhof hat sich ein schreckliches Verbrechen ereignet! Ermittle mit, um das Rätsel zu lösen und zu verhindern, dass der Mörder noch einmal zuschlägt? Vielleicht bist du ja sein nächstes Opfer! Süße Belohnung

* Horrorjurte 15 ? 30-minütige Sitzung für 2 bis 6 Personen (ab 5 Jahren) Auf Anmeldung

Betritt die Jurte, wenn du ein Abenteurer bist, um die kleine Clara zu befreien, die gefangen genommen wurde! Ihr müsst euch Prüfungen stellen, die sich der verrückte Clown ausgedacht hat. Aber Vorsicht: Ihr riskiert, für immer eingesperrt zu werden!

* Workshop Kürbisgröße 5 ?

Wir stellen Ihnen ein kleines Set zur Verfügung, mit dem Sie Ihre grässlichsten Kürbisse in Eigenregie herstellen können! ?

* Gruselige Geschichten (4 ? pro Person) Auf Anmeldung

Erzählt von d’Isabelle Alfred, Dienstag, 31. Oktober, 21-22 Uhr

* Wettbewerb um das gruseligste Familienfoto, um einen Aufenthalt zu gewinnen

