Visite de la Ferme des Délices La Ferme des Délices, 14 avril 2023, Queaux. Visite de la Ferme des Délices Vendredi 14 avril, 14h00 La Ferme des Délices Gratuit, inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

La Ferme des Délices à Queaux vous ouvre ses portes. Venez découvrir les secrets de la chèvrerie et pourquoi pas vous laissez tenter par une dégustation de fromage de chèvre ?

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation La Ferme des Délices 3 la Mondie 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sudviennepoitou.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T14:00:00+02:00 – 2023-04-14T16:00:00+02:00

