Randonnée Spectacle-Sans Frontières La ferme des chimères Saint-James, 2 juillet 2023, Saint-James.

Randonnée Spectacle-Sans Frontières Dimanche 2 juillet, 10h00 La ferme des chimères Tarifs :

12€ tarif plein, 10€ tarif réduit (exceptionnellement pour tous les habitants de la Commune Nouvelle de Saint-James), 5€ enfant de – 12 ans, 30€ pass estival Prévoir un chapeau!

Pour leur ouverture de saison estivale, la Cie Chimères et Singulières, vous propose une journée bucolique avec au menu un programme bien garni.

Oubliez les frontières et embarquez dans un monde poétique, drôle et émouvant où les animaux et les humains dansent, chantent et vivent en harmonie… Venez partager avec la compagnie Chimères et Singulières une randonnée haute en couleur !

Cette randonnée d’environ 4km avec des dénivelés débutera à 10h30 au parking rue de Saint Benoit et se terminera sur les hauteurs de Saint Benoit à la Ferme des Chimères.

Cette journée entre dans le projet d’été culturel 2023 soutenu par la DRAC, de ce fait, tous les habitants de la Commune Nouvelle de Saint James auront le Tarif Réduit sur cet évenement.

Au programme :

-10h/12h : espace culturel de Saint Benoit, exposition des artistes Edith Gallot, Sylvie Vaugeois et Any Troche

10h30 : Randonnée , au départ du parking de Saint-Benoît, accompagnée par l’association des Randonneurs de Saint James : – Parcours guidé du Festival photo de Saint-James par Christian Laye

Possibilité de venir directement à la ferme des Chimères

12h00 : Pique-nique sous la Pommeraie à la Ferme des Chimères

Restauration et buvette sur place tout l’après midi

Différents exposants artistes et artisans locaux sur le site

14h : Chansons Animées

Durée : environ 30min

Une chanson animée est une chanson qui conjugue mélodie et expression scénique et théâtrale.

Il s’agit, par ce type de représentation, d’illustrer des textes par l’expression scénique, de dépasser le cadre de la mélodie, de transmettre de nouvelles émotions et de partager, avec le public, un travail important de mise en scène.

15h : Concert équestre

Accompagné de la Chorale Selun’air, dirigée par Dominique Gayet. Chant, musique, arts équestre et voltige se mêlent pour enchanter petits et grands !

Spectacle familial à partir de 3 ans.

Durée : 1h15 environ , En plein air, n’oubliez pas votre chapeau !

16h00 / 18h00 : exposition au centre culturel de Saint-Benoit

Edith Gallot – Sylvie Vaugeois – Any Troche

La ferme des chimères 5 Leblet 50240 Saint-James Saint-James 50240 Saint-James Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://chimeresetsingulieres.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/sans-frontieres-randonnee-spectacle/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 22 23 43 19 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

©Christian Laye