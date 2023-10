La ferme des Cévennes La ferme des Cévennes 48400 FLORAC Florac Trois Rivières Catégories d’Évènement: Florac Trois Rivières

Lozère La ferme des Cévennes La ferme des Cévennes 48400 FLORAC Florac Trois Rivières, 1 janvier 2032, Florac Trois Rivières. La ferme des Cévennes Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 La ferme des Cévennes 48400 FLORAC Une parenthèse dépaysante pour passer un moment bucolique et rafraichissant au cœur du parc national des Cévennes. La ferme de Cévennes vous accueille dans une magnifique bâtisse située dans un cadre exceptionnel de 270 hectares. Vous pourrez :

– cheminer sur le parcours commenté à la rencontre de tous les animaux de la ferme et de la nature environnante (environ 1h30)

– découvrir l’écomusée

– profiter de la visite en vidéorama de la fromagerie

– visiter les caves d’affinage

– découvrir les paysages majestueux en compagnie d’un âne à la recherche des vestiges historiques sur les chemin de randonnées (de 1h à la journée) La ferme des Cévennes 48400 FLORAC 48400 FLORAC Florac Trois Rivières 48400 La Salle-Prunet Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466451090 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lafermedescevennes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Florac Trois Rivières, Lozère Autres Lieu La ferme des Cévennes 48400 FLORAC Adresse 48400 FLORAC Ville Florac Trois Rivières Departement Lozère Age min 6 Age max 99 Lieu Ville La ferme des Cévennes 48400 FLORAC Florac Trois Rivières latitude longitude 44.307328;3.627055

La ferme des Cévennes 48400 FLORAC Florac Trois Rivières Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florac trois rivieres/