Guinguette bucolique à la Ferme des Cerisiers La ferme des cerisiers Saint-Vincent-du-Pendit, 11 juin 2023, Saint-Vincent-du-Pendit.

Saint-Vincent-du-Pendit,Lot

Arts Scènes et Cie propose un après-midi festif et de multiples propositions artistiques

Spectacle jeunes « Lili lit : Les filles et les garçons » de la Cie Lilo

Interventions chantées par la chorale l’Accroche Chœur

Duo Hannah Al-Kharusy / Ucef Dajoe

Bal d’Alem Mar (bal occitano-brésilien) et autres surprises !

Buvette et crêpes sur place. Accès libre et gratuit

Repas brésilien à midi sur réservation au 06 15 30 38 10.

2023-06-11 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-11 20:00:00. EUR.

La ferme des cerisiers

Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie



Arts Scènes et Cie presents a festive afternoon of artistic offerings

Youth show « Lili lit : Les filles et les garçons » by Cie Lilo

Sung performances by the Accroche Ch?ur choir

Duo Hannah Al-Kharusy / Ucef Dajoe

Alem Mar ball (Occitan-Brazilian) and other surprises!

Refreshments and crêpes on site. Free admission

Brazilian meal at noon, by reservation: 06 15 30 38 10

Arts Scènes et Cie propone una tarde festiva con un amplio abanico de espectáculos artísticos

Espectáculo juvenil « Lili lit: Les filles et les garçons » de la Cie Lilo

Actuación del coro Accroche Ch?ur

Dúo Hannah Al-Kharusy / Ucef Dajoe

Alem Mar (danza occitano-brasileña) ¡y otras sorpresas!

Refrescos y crepes in situ. Entrada gratuita

Comida brasileña a mediodía, previa reserva en el 06 15 30 38 10

Arts Scènes et Cie bietet einen festlichen Nachmittag mit zahlreichen künstlerischen Angeboten

Jugendtheaterstück « Lili liest: Mädchen und Jungen » der Cie Lilo

Gesangliche Beiträge des Chors l’Accroche Ch?ur

Duo Hannah Al-Kharusy / Ucef Dajoe

Ball von Alem Mar (okzitanisch-brasilianischer Ball) und andere Überraschungen!

Getränke und Crêpes vor Ort. Freier und kostenloser Zugang

Brasilianisches Mittagessen mit Reservierung unter 06 15 30 38 10

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Vallée de la Dordogne