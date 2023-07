Un fantastique plongeon La Ferme des Cerisiers Saint-Vincent-du-Pendit, 17 juillet 2023, Saint-Vincent-du-Pendit.

Un fantastique plongeon 17 et 21 juillet La Ferme des Cerisiers 155€ en pension complète ( après déduction de l’aide colos apprenantes) + 19€ d’adhésion annuelle

Et si plonger dans un livre n’était pas une simple expression ? Et si on pouvait choisir dans quel livre passer une journée, un an ou une vie ? Un jour chez les Trois brigands, un autre avec le Chien bleu. Ce n’est qu’une histoire d’imagination. Plongeons ensemble pendant cinq jours au coeur d’histoires qui nous ont bercées et que nous voudrions redécouvrir pour la première fois !

La Ferme des Cerisiers 46400 Saint-vincent-du-pendit Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.artscenesetcie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.01.56.40.00 »}, {« type »: « email », « value »: « artscenes46@yahoo.fr »}]

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T10:00:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

Séjour Enfants

Pauline Labant