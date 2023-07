Le monde de demain La Ferme des Cerisiers Saint-Vincent-du-Pendit, 10 juillet 2023, Saint-Vincent-du-Pendit.

Le monde de demain 10 et 22 juillet La Ferme des Cerisiers 365€ en pension complète (Participation famille après déduction colos apprenantes) + 19€ d’adhésion annuelle

Séjour de création théâtrale autour de l’oeuvre d’Aldous Huxley intitulé » le meilleur des mondes » avec la réalisation d’une tournée sur 3 dates en fin de séjour en allant à la rencontre des habitants du territoire.

La Ferme des Cerisiers 46400 Saint-vincent-du-pendit Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « artscenes46@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.01.56.40.00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.artscenesetcie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T09:30:00+02:00

2023-07-22T18:30:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

Théâtre Expression artistique

Pauline Labant