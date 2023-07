Marché gourmand champêtre La ferme des cascades Sazos, 23 juillet 2023, Sazos.

Sazos,Hautes-Pyrénées

Tous les dimanches à midi :

– Repas libre-service de nos produits et préparations fermières.

– Animation musicale et/ou performance.

– Grillade et plancha à disposition.

– Amenez vos couverts et votre bonne humeur..

2023-07-23 12:00:00 fin : 2023-07-23 . .

La ferme des cascades SAZOS

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Sunday at noon:

– Self-service meals featuring our farm products and preparations.

– Musical and/or performance entertainment.

– Grill and plancha available.

– Bring your cutlery and your good mood.

Todos los domingos a mediodía :

– Comida en autoservicio a base de productos y preparaciones de nuestra granja.

– Animación musical y/o espectáculo.

– Parrilla y plancha disponibles.

– Traiga sus cubiertos y su buen humor.

Jeden Sonntag zur Mittagszeit :

– Selbstbedienungsmahlzeit mit unseren Produkten und Zubereitungen vom Bauernhof.

– Musikalische Animation und/oder Performance.

– Grill und Plancha stehen zur Verfügung.

– Bringen Sie Ihr Besteck und Ihre gute Laune mit.

Mise à jour le 2023-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65