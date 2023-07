Soirée chant du bouc La ferme des cascades Sazos, 19 juillet 2023, Sazos.

Sazos,Hautes-Pyrénées

Le mercredi, soirée musicale :

– Buffet fermier et boissons sur place

Vous trouverez plus d’informations dans notre newsletter (voir site web)..

2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-19 . .

La ferme des cascades SAZOS

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Wednesday musical evening:

– Farmhouse buffet and drinks on site

More information in our newsletter (see website).

Velada musical los miércoles:

– Buffet y bebidas en la granja

Más información en nuestro boletín (consulte el sitio web).

Am Mittwoch musikalischer Abend :

– Bauernbuffet und Getränke vor Ort

Weitere Informationen finden Sie in unserem Newsletter (siehe Website).

Mise à jour le 2023-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65