Rejoigniez les bergers en estive La ferme des cascades Sazos, 4 juillet 2023, Sazos.

Sazos,Hautes-Pyrénées

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :

– Reconnaissance de plantes sauvages.

– Découverte du troupeau.

– Fabrication du fromage à la cabane.

– Casse-croûte des produits de la ferme..

2023-07-04 08:30:00 fin : 2023-08-31 14:00:00. EUR.

La ferme des cascades SAZOS

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday:

– Wild plant recognition.

– Discover the herd.

– Cheese-making in the hut.

– Snacks made with farm produce.

Todos los martes, miércoles, jueves y viernes:

– Reconocimiento de plantas silvestres.

– Descubrimiento del rebaño.

– Elaboración de queso en la cabaña.

– Aperitivos elaborados con productos de la granja.

Jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag :

– Erkennen von Wildpflanzen.

– Entdeckung der Herde.

– Herstellung von Käse in der Hütte.

– Imbiss mit Produkten vom Bauernhof.

