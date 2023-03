Green River Valley Festival – 3ème édition La Ferme des Cara-Meuh, 7 juillet 2023, Vains.

Green River Valley Festival – 3ème édition 7 et 8 juillet La Ferme des Cara-Meuh Billetterie en ligne

10 000 festivaliers sont attendus le 7 et 8 juillet 2023 pour fêter l’été en musique grâce à une programmation ambitieuse et diversifiée : une vingtaine d’artistes reggae, dub, hip hop, électro se présenteront pendant 2 jours et sur 2 scènes. Le festival réunira à la fois des jeunes pousses et artistes locaux et des têtes d’affiches de renommée internationale :

Dub Inc

Dimension Bonus (Salut c’est cool)

Tairo

Pour sa troisième édition, le GRV conserve le même objectif : mettre la musique au service d’une cause. Grâce à un village gratuit et ouvert à tous, le GRV est l’occasion de faire naître de nouvelles réflexions. Cette année, les échanges et ateliers seront orientés sur le thème Accueil et Hospitalité.

Où ? : A 3h de Paris, 1h de Rennes et de Caen, aux portes du Mont Saint Michel à La Ferme des Cara-Meuh (50).

Quand ? : Le 7 et 8 juillet 2023

Où se restaurer ? : 6 foodtrucks de restauration seront présents sur le village pour vous proposer des plats locaux et variés.

Où dormir ? : Un camping à 200m pour profiter de l’ambiance du festival jusqu’au bout de la nuit.

Point pratique : Festival accessible aux PMR, parking sur place.

La Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint-Léonard 50300 VAINS Vains 50300 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://grv.label-plante.com/billetterie/ »}] [{« data »: {« author »: « Dub inc », « cache_age »: 86400, « description »: « Website / Shop / Tickets : http://www.dub-inc.comnSpotify : http://bit.ly/SpotifyDubincnDeezer : http://bit.ly/DeezerDubincnFacebook : https://facebook.com/dubincnInstagram : https://instagram.com/dubincofficialnTwitter : https://twitter.com/dubincofficial », « type »: « video », « title »: « DUB INC – Tout ce qu’ils veulent (Album « Hors controle ») », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/d9ZsWR4unWY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=d9ZsWR4unWY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCrgmxxjNP1IEZ5HmOoywMxg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=d9ZsWR4unWY »}, {« data »: {« author »: « SalutCestCoolVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « »Petite ballade dans un magasin de bricolage.nMON PREMIER EP disponible et u00e0 tu00e9lu00e9charger sur itunes http://po.st/MonPremierEPiTunes. nnhttp://www.salutcestcool.comnhttps://www.facebook.com/salutcestcoolnnRu00e9alisu00e9 par : Salut Cu2019est CoolnProducteur : Kidding Aside » », « type »: « video », « title »: « salut cu2019est cool – Techno toujours pareil », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/x537Cqg5nEI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=x537Cqg5nEI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmWxzn4DxWd8i7oMD2Q-aPA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=x537Cqg5nEI »}, {« data »: {« author »: « Tau00efroTV », « cache_age »: 86400, « description »: « Abonne-toi u00e0 la chau00eene u2192 http://bit.do/TairoOfficielnShop ? http://tairoshop.comnnBest-of disponible ici ? https://tairo.lnk.to/BestOfnnRetrouve Tau00efro sur :nFacebook : http://bit.do/FBTaironTwitter : https://twitter.com/TairoOfficielnInstagram : https://www.instagram.com/tairomusic/nSpotify : http://spoti.fi/2j5GNxinDeezer : http://bit.ly/2jB7ObsnApple Music : http://apple.co/2nl74MrnShop : http://tairoshop.com/ », « type »: « video », « title »: « Tau00efro – Une seule vie (Hold You Riddim) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qkOlYvnPrj4/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qkOlYvnPrj4 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCM5Oce99iqE6o1wOTnGLpPA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=qkOlYvnPrj4 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T12:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00