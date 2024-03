La Ferme des Bertrand / Rencontre avec l’Association Terres de liens Le Cratère Toulouse, mardi 14 mai 2024.

La Ferme des Bertrand / Rencontre avec l’Association Terres de liens Évènement Mardi 14 mai, 19h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

La Ferme des Bertrand, de Gilles Perret / 1h29 / France

Synopsis : Haute Savoie, 1972 : la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. A travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale : une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan.

Avec ce film si personnel, peut-être son plus beau, Gilles Perret embrasse plus que jamais le singulier et l’universel pour transmettre la vérité pérenne du monde agricole. Télérama

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

