LA FERME DES ANIMAUX THEATRE COMEDIE ODEON, 8 avril 2023, LYON.

LA FERME DES ANIMAUX THEATRE COMEDIE ODEON. Un spectacle à la date du 2023-04-08 au 2023-04-22 15:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

THEATRE COMEDIE ODEON 1/PLATESV-D-2020-006480 2 /PLATESV-D- 2020-006323 3/PLATESV-D-2020-006324) présente ce spectacle. Genre : Jeune public Durée estimée : 1h15 À partir de 6 ans D’après : George Orwell Ophélie Kern : texte et mise en scène Jessica Jargot : jeu Mélissa Acchiardi : percussions, batterie, synthétiseur, chant Guillaume Grenard : trompette, machines, basse électrique, chant Pauline Granier : lumières Stéphane Boireau : scénographie Production : ARFI Spectacle tout public, musical et interactif Ce spectacle musical s’inspire librement du roman de George Orwell, fable animalière et politique dans laquelle les animaux se révoltent, prennent le pouvoir et chassent les hommes. Mais que se passe-t-il ensuite ? Comment s’organisent-ils ? Très vite, les animaux inventent ensemble leurs nouvelles conditions d’existence. Ils établissent leur Constitution et pourtant… Certains sont tentés de devenir « plus égaux que les autres » et veulent reprendre ces rênes dont ils se sont libérés, mettant en péril le rêve de leur société idéale. L’ARFI s’émancipe de l’histoire d’origine pour en imaginer les prolongements à hauteur d’enfant. La Ferme des animaux devient un spectacle interactif, qui fait entrer de plain-pied les jeunes spectateurs dans la prise de décision collective, et qui leur en fait connaître les joies et les écueils. Ensemble, ils peuvent changer le cours de l’histoire et décider de leur destin commun pour parvenir, peut-être, à une fin heureuse. La musique emprunte aux multiples esthétiques du collectif : jazz, chanson, musique contemporaine. Essentiellement acoustique, elle accompagne la forme simple et puissante du conte. Bienvenue dans le bac à sable des animaux, ou la ferme des petits citoyens ! « La Ferme des animaux » est un spectacle qui ouvre le 4ème mur pour faire entrer de plain-pied les enfants dans la prise de décision collective, en connaître les joies et les écueils. Ce n’est pas pour rien que l’ARFI, un collectif de musiciens épris d’égalité et de gouvernance démocratique (plus de 40 ans sans chef !) décide de poursuivre cette idée : prendre conscience de l’existence du pouvoir, c’est déjà acquérir des moyens de s’en libérer. Tarifs réduits: Enfants moins de 12 ansRéservation PMR: 04.78.82.86.30 EUR16.0 16.0 euros

THEATRE COMEDIE ODEON LYON 6 RUE GROLEE 69002

