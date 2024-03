La ferme des animaux Centre Culturel de Quartier Saint-Simon Toulouse, vendredi 12 avril 2024.

La ferme des animaux Spectacle en famille / Cie Fleur du Boucan / Théâtre d’objets / Dès 9 ans Vendredi 12 avril, 14h30 Centre Culturel de Quartier Saint-Simon Tarif C

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T14:30:00+02:00 – 2024-04-12T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T14:30:00+02:00 – 2024-04-12T15:30:00+02:00

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous les animaux sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent et commence alors une lutte acharnée pour le pouvoir. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place ? La compagnie revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman d’Orwell.

Direction artistique Nicolas Luboz / Mise en scène Manuel Diaz / Interprétation Sara Charrier et Nicolas Luboz

Centre Culturel de Quartier Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 80

« , « type »: « rich », « title »: « Le Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230912111031-6078e110209adbed4c102b2e10c87e39/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718112a570c68e6a3 », « thumbnail_height »: 1590}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718112a570c68e6a3 »}] Une programmation variée est proposée, tout au long de l’année, pour tous publics, avec des spectacles le dimanche. Les ateliers municipaux organisent des cours de gymnastique adultes, seniors et de la danse du monde pour les plus petits.Par ailleurs, toujours en partenariat avec les associations du quartier, le centre d’animation a initié une dynamique d’événements hors les murs : la fête de Saint-Simon, le carnaval, les animations et sorties d’été. Le centre est partenaire de grands festivals toulousains, comme Détours de Chant et Barrio Loco ou encore Ciné Latino ou Séquence.Il accueille plusieurs associations qui offrent des activités de loisirs sportifs et culturels. Parmi elles, les Kid Kinos proposent deux rendez-vous par mois, le mardi et le vendredi matin, sur le thème de l’image animée, pour les tous petits à partir d’un an. Enfin, un accueil de loisirs de proximité accueille une soixantaine d’enfants les mercredis et les vacances scolaires et un pôle ados (11-17 ans) sur les vacances scolaires.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 du territoire Toulouse OuestLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Métro : ligne A – station Basso-CamboBus : Bus 87 arrêt Charpy

© Léo Arcangeli