Villeneuve-d'Ascq Rencontres au vert La Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 4 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Rencontres au vert Dimanche 4 juin, 15h00 La Ferme d’en Haut Tout public, gratuit Dimanche 4 juin 2023, rendez-vous à la Ferme d’en Haut de 15h à 18h pour une nouvelle édition de Rencontres au vert : dépenser moins, consommer moins ! (Tout public, gratuit)

– Lutter contre le gaspillage alimentaire par « A Pro Bio ».

– Qu’est-ce que la seconde main en textile ? Avec « Fair Play »

– Atelier cuisine zéro gaspi par « Co-mitonne »

– Comment éviter le gaspillage avec « On part en vrac »

– Ouverture de la grainothèque des villeneuvois

– Ouverture du jardin familial Henri-Steux

– Repair café avec l’association « Le Jardin des Bennes » La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

