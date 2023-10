Fantômes par la compagnie Balles et pattes // Magie, cirque et théâtre La Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 24 novembre 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Fantômes par la compagnie Balles et pattes // Magie, cirque et théâtre Dimanche 24 novembre 2019, 17h00 La Ferme d’en Haut 6€ tarif plein et 4 € tarif réduit / réservation conseillée

LA FERME D’EN HAUT – 17H

Un spectacle sur la réalité des fantômes ? Véritable fausse séance de spiritisme.

Les fantômes n’existent pas. Je n’y crois pas. Et pourtant ils sont là…Partout. Depuis le début de l’humanité on en parle, on les invoque, on les cherche, on les interroge. Et on en a peur.

D’où viennent-ils ? Pourquoi y croit-on ? Quelle est leur histoire ?

Véritable fausse séance de spiritisme.

A partir de 8 ans

Tarifs : 6€/4€.

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 01 46 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.villeneuvedascq.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-24T17:00:00+01:00 – 2019-11-24T18:00:00+01:00

2019-11-24T17:00:00+01:00 – 2019-11-24T18:00:00+01:00

Cie Balles et Pattes