Séance par la compagnie Balles et pattes : Entre sort magique
Dimanche 27 octobre 2019, 15h00, 17h00
La Ferme d'en Haut
Villeneuve-d'Ascq

SEANCE vous propose de ne plus le fantasmer mais d'expérimenter dans un entresort ce qu'est une séance de spiritisme.

Chacun sait ou imagine ce que peut être une séance de spiritisme, de voyance, de divination par les cartes de tarot, les lignes de mains, la table « Oui-ja » ou autres rituels soit disant « ancestraux ». Fort de ce postulat, SEANCE vous propose de ne plus le fantasmer mais de l'expérimenter dans un entresort. Un espace clos et sombre, un « Palais des Mirages », qui invoque des fan¬tômes venus répondre à vos questions, vos angoisses, vos interrogations intimes… Ce que vous y verrez, c'est ce qui n'a pas de précédent et n'aura jamais d'imitation. Ce que vous y verrez, ce sont des merveilles, des impossibilités, des miracles intimes et du mystère enfin ! Le détail en est indescriptible.

A partir de 12 ans
Gratuit, réservation conseillée

