TROC’JARDIN La Ferme de Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling

TROC’JARDIN La Ferme de Wesserling, 30 avril 2023, Husseren-Wesserling. TROC’JARDIN Dimanche 30 avril, 10h00 La Ferme de Wesserling Entrée Libre L’art du troc reprend vie à Wesserling et invite tous les troqueurs en herbe à déposer, échanger, troquer tout objet en lien avec le jardin.

Nos ancêtres avaient pour habitude d’échanger des objets contre d’autres objets de valeur équivalente. Un seul mot suffit à définir cette pratique si conviviale et pleine de chaleur humaine : le TROC. Le Parc de Wesserling veut faire revivre ce mode de transmission ancestral par le simple fait d’échanger : plants, outils de jardin ou tout objet insolite servant à concevoir un jardin surprenant ! Au rendez-vous des troqueurs : Espace Troc

Ateliers et animations

Jeux pour enfants

Petite restauration

Conférence de Didier Helmstetter : «Le Potager du Paresseux frappé par le changement climatique» L’ESPACE TROC :

Le principe est très simple, venez accompagné de votre plante ou outil à troquer. Rendez-vous à l’espace de dépôt où des spécialistes du jardin évalueront votre objet. En fonction de la taille, la qualité, la quantité ou encore la rareté de ce dernier, une valeur en radis (la monnaie du jour) vous sera donné ! IMPORTANT ! Pour que votre plante puisse intégrer le TROC, elle doit être au minimum empotée, étiquetée et en bonne santé ! Le dépôt des objets pourra se faire dès 10h, puis de 10h à 18h c’est là que l’esprit du TROC sera le plus fort et le plus marquant : les négociations iront bon train ! INFORMATIONS PRATIQUES :

Dimanche 30 avril 2023 de 10h à 18h

RENDEZ-VOUS devant l’accueil des Jardins et dans la cour de la Ferme.

Restauration sur place : tartes flambées, crêpes, gourmandises du jardin, boissons froides et chaudes. La Ferme de Wesserling rue de Ranspach Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 67 35 09 55 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jardins-wesserling.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 Echange Troc

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Autres Lieu La Ferme de Wesserling Adresse rue de Ranspach Ville Husseren-Wesserling Departement Haut-Rhin Lieu Ville La Ferme de Wesserling Husseren-Wesserling

La Ferme de Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/husseren-wesserling/

TROC’JARDIN La Ferme de Wesserling 2023-04-30 was last modified: by TROC’JARDIN La Ferme de Wesserling La Ferme de Wesserling 30 avril 2023 Husseren-Wesserling La Ferme de Wesserling Husseren-Wesserling

Husseren-Wesserling Haut-Rhin