Ferme ouverte à la Ferme de Walter Migne Dimanche 14 mai, 12h30 La ferme de Walter Migné Entrée libre

Venez découvrir la vie d’une ferme bio, ses productions, ses

méthodes, son histoire familiale et surtout les femmes et les

hommes qui nous nourrissent et qui vivent l’agriculture de demain

dans le plus grand respect des saisons, des paysages et des

animaux. Voici le détail du programme que nous vous réservons !

Programme à partir de 12h30

– Accueil des participant.e.s

– Tour de table

– Présentation de la bio équitable

Programme à partir de 14h

-Visite de la ferme et jeu des plantes locales

– Balade botanique et visite des vergers

– Gouter 100% bio local et/ou équitable

– Dégustation de miel et jus de pomme

– On se dit aurevoir !

Parking sur place

4 impasse du pré saint pierre / 63320 Saurier

La ferme de Walter Migné 63320 Saurier Saurier 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T12:30:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

