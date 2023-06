Théatre : Je suis le vent La ferme de Videau Villebramar, 13 juin 2023, Villebramar.

Villebramar,Lot-et-Garonne

Si aimer quelqu’un, c’est l’accepter entièrement, et si cette personne veut mourir, l’aimer, est-ce accepter qu’elle meure ?

Je suis le vent nous pose cette question, à travers une pierre, un mur, des îles, des récifs, des rochers, une crique…

Pièce en plein-air. Restauration, buvette..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 . EUR.

La ferme de Videau

Villebramar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



If to love someone is to accept them completely, and if that person wants to die, does loving them mean accepting that they die?

Je suis le vent asks us this question, through a stone, a wall, islands, reefs, rocks, a cove?

Open-air play. Catering, refreshments.

Si amar a alguien significa aceptarlo completamente, y si esa persona quiere morir, ¿amarla significa aceptar que muera?

Je suis le vent nos plantea esta pregunta, a través de una piedra, un muro, islas, arrecifes, rocas, un riachuelo?

Obra de teatro al aire libre. Comida y refrescos.

Wenn es bedeutet, jemanden zu lieben, ihn vollständig zu akzeptieren, und wenn dieser Mensch sterben will, bedeutet dann, ihn zu lieben, zu akzeptieren, dass er sterben wird?

Ich bin der Wind stellt uns diese Frage durch einen Stein, eine Mauer, Inseln, Riffe, Felsen, eine Bucht?

Theaterstück unter freiem Himmel. Essen und Trinken.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Lot-et-Tolzac