Portes ouvertes de l’atelier feufollaines La ferme de Tobie, 1 avril 2023, Gouesnach.

Portes ouvertes de l’atelier feufollaines 1 et 2 avril La ferme de Tobie

Venez découvrir le métier de feutrier.e et le travail de la laine feutrée avec des démonstrations, une expo artistique, des ateliers pour faire vous-mêmes et quelques contes pour petits et grands

La ferme de Tobie 45 hent St Cadou, 29950 Gouesnach Gouesnach 29950 Finistère Bretagne

Durant tout le week-end, les portes de mon atelier vous seront grandes ouvertes pour venir découvrir mon métier et tout ce qu’on peut faire avec la laine. Je vous montrerai comment on arrive de la toison du mouton à une corbeille en laine feutrée via des démonstrations.

Vous pourrez vous-mêmes tester par des ateliers-découverte de 30 à 45mn et créer un bijou ou une déco à suspendre.

Un coin exposition vous permettra de voir l’effet d’une décoration intérieure axée sur la laine feutrée.

4 sessions de contes autour de la laine auront lieu durant le week-end. 2 pour les petits le matin et 2 tout public,les après-midi.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Nathalie Ollichon