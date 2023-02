FILAJ À LA FERME DE ROGER La ferme de Roger Plouharnel Catégories d’Évènement: Morbihan

FILAJ À LA FERME DE ROGER La ferme de Roger, 15 mars 2023, Plouharnel. FILAJ À LA FERME DE ROGER Mercredi 15 mars, 17h00 La ferme de Roger

Gratuit Roger Abalain vous invite dans sa ferme pour « filajer ». Il vous expliquera le fonctionnement de son exploitation Bio. Rendez-vous à l’étable pour la traite des vaches.

Ensuite débutera la veillée : un petit casse-croûte et place au chant ! La ferme de Roger Sainte-Anne de Kergonan, 56340 Plouharnel Plouharnel 56340 Morbihan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T16:00:00+00:00 – 2023-03-15T19:30:00+00:00

