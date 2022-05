La ferme de Rocheblanche : portes ouvertes La Rixouse, 28 mai 2022, La Rixouse.

Samedi 28 mai de 10h à 17h, sous Rocheblanche à la Rixouse.

La ferme de Rocheblanche vous invite à sa journée porte ouverte. Découvrez en famille le site et la ferme de Rocheblanche. Située en fond de vallée, dans un cadre préservé, la ferme en maraîchage cultive l’originalité et la diversité,

dans un site d’intérêt naturel et patrimonial. La journée Portes Ouvertes organisée le samedi 28 mai 2022 vous propose de découvrir l’agriculture pratiquée sur le site et de participer à des ateliers nature.

contact@fermederocheblanche.fr

