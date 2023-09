Cet évènement est passé « Instant musical : entre vinyles et guitare » La Ferme de Richagneux Sainte-Catherine Catégories d’Évènement: Rhône

Sainte-Catherine « Instant musical : entre vinyles et guitare » La Ferme de Richagneux Sainte-Catherine, 23 septembre 2023, Sainte-Catherine. « Instant musical : entre vinyles et guitare » Samedi 23 septembre, 17h00 La Ferme de Richagneux entrée libre, réservations/radio guidage 06 83 16 35 85 Le musicien lyonnais JL Prades propose un concert d’un genre nouveau. Collectionneur de disques et passionné de musiques sans barrière de styles, il vous fera découvrir les albums qui l’ont le plus marqué durant une séance d’écoute de vinyles issus de sa collection personnelle.

Il présente ensuite REVERSED, son dernier album, lors d’un concert de guitare solo tout en nuances quelque part entre un jazz contemplatif et la musique d’un film qui resterait à tourner.

« Pour l’amour de la guitare pure… »

Pour ados et adultes Après le spectacle, les échanges se poursuivront aurour d’un casse croute partagé (chacun apporte quelquechose à manger et partager). L’accès est fléché à partir du village de Ste Catherine par des flèches en bois à pointes verte « Y’a de l’Art dans l’Etable ».

« Vache fûtée » vous précise et conseille d’arriver toujours par le goudron jusqu’à la ferme. La Ferme de Richagneux 69440 Ste CATHERINE Sainte-Catherine 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

