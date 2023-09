Glanage de pommes et légumes de saison La Ferme de Réauté Thorigné-Fouillard Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Thorigné-Fouillard Glanage de pommes et légumes de saison La Ferme de Réauté Thorigné-Fouillard, 10 octobre 2023, Thorigné-Fouillard. Glanage de pommes et légumes de saison Mardi 10 octobre, 09h30 La Ferme de Réauté Les délégués des comités locaux de Liffré, Janzé/Bruz Melesse/Betton et Châteaugiron vont contribuer à une action de glanage de pommes et de légumes de saison à la ferme de la Réauté à Thorigné-Fouillard La Ferme de Réauté La Grande Réauté, 35235 Thorigné-Fouillard Thorigné-Fouillard 35235 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Alimentation glanage solidarité

Ille-et-Vilaine, Thorigné-Fouillard

La Ferme de Réauté
La Grande Réauté, 35235 Thorigné-Fouillard
Thorigné-Fouillard
35235
Ille-et-Vilaine
Bretagne

