La Ferme de Pinocchio

Bouches-du-Rhône

La Ferme de Pinocchio
900 avenue du 21 Août 1944
Campagne Roux
Aubagne
Bouches-du-Rhône

2023-03-11 10:30:00 – 2023-03-26 19:00:00

Campagne Roux 900 avenue du 21 Août 1944

Aubagne

Bouches-du-Rhône EUR Spectacles, animaux de la ferme, structures gonflables, balades en poney et bien d’autres animations pour passer un agréable moment. Un espace ludique et pédagogique pour passez d’agréables moments en famille. +33 6 62 79 03 16 Campagne Roux 900 avenue du 21 Août 1944 Aubagne

