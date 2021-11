Marseille Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille LA FERME DE PINOCCHIO À LA CIOTAT (vacances toussaint) Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LA FERME DE PINOCCHIO À LA CIOTAT (vacances toussaint)
du samedi 6 novembre au dimanche 14 novembre

du samedi 6 novembre au dimanche 14 novembre à Bouches-du-Rhône

[**La Ferme de Pinocchio à La Ciotat**](https://the-place-to-be.fr/evenement/la-ferme-de-pinocchio-a-aubagne-activite-enfant-vacances-de-la-toussaint-2020/) ———————————————————————————————————————————————————— Jusqu’au 14 novembre 2021, tous les jours de 14h30 à 19h, le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h Adresse de l’événement : Esplanade Langlois 13600 La Ciotat Organisateur : Le Ferme de Pinocchio Tarifs : 4,50€ (adulte) – 9,50€ (enfant) – Paiement par chèque ou espèce sur place Pour les vacances de la Toussaint 2021 , Le Parc de loisirs itinérant “La ferme de Pinocchio” s’installe à La Ciotat. Venez y découvrir un espace pédagogique et ludique pour profitez d’une après-midi en famille qui ravira le cœur des enfants. Pas de limite de temps dans le parc. **Au programme :** * Châteaux et structures gonflables, * Spectacles, * Animations, * Visite d’animaux de la ferme, * Mur de jeux, * Parcours de tracteur à pédale, * Stand photo, * Poney (supplément 2€)

Parc de loisirs itinérant à La Ciotat, jeux, châteaux gonflables…idéal pour les vacances de la toussaint 2020 avec les enfants

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-08T10:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T19:00:00

